Bakanlar Ferdi Tayfur'u vefatı ile ilgili mesaj yayınladı: Duygulara tercümandı

AA

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için Türkiye yas tutuyor.

Toplumun duygularını şarkılarında dile getiren ve bugüne kadar sevgi ve saygısını hiç esirgemeyen bir figür olan Tayfur, Kabine'yi oluşturan bakanlar tarafından da birer mesajla anıldı.

Bakanların yayınladığı taziye mesajları şöyle:

ABDULKADİR URALOĞLU: MİLYONLARIN DUYGULARINA TERCÜMAN OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MEHMET FATİH KACIR: BÜYÜK BİR SANATÇIYDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

ÖMER BOLAT: GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, 'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

İBRAHİM YUMAKLI: TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANELERİNDEN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da taziye mesajında, "Şarkılarıyla gönüllerimize dokunan, milyonların duygularına tercüman olan, Türk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." temennisinde bulundu.