Bakanlar Kurulu, 1 Haziran sonrası normalleşme süreci için toplanacak

1 Haziran sonrasında uygulanacak tedbirleri ve kontrollü normalleşme sürecini açıklaması beklenen Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek.

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler uygulanmaya devam ediyor.

Koronavirüse karşı mücadelede katedilen yolun ardından geçilmesi planlanan kontrollü normalleşme için vatandaşlar, gözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu'na çevirdi.

Pazartesi yapılacak, ana gündem maddesi 'kontrollü normalleşme' olan Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararlar açıklanacak.

YENİ TEDBİRLER VAKA SAYILARINA GÖRE AÇIKLANACAK

1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecinin seyrini açıklayacak.

HAFTA SONU YASAKLARININ KALKMASI VE İŞLETMELERİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Yeni kararlarla birlikte yayınlanacak olan genelgede hafta sonu yasaklarının kaldırılması ve işletmelerin açılması bekleniyor.





DÜĞÜN, NİŞAN VE KINALAR DA GÜNDEMDE OLACAK

Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uyumu artırmak için yasaklanan düğün, nişan, kına gibi organizasyonların ve toplu taşıma kısıtlamalarının da kaldırılması gündemde olacak.