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- Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Kabine toplantısı tarihi değişti..
Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Kabine toplantısı tarihi değişti..
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle değiştirildi. Bu gelişme sonrası Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? sorusu gündeme geldi. İşte yeni tarih..
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 12:24
- Güncelleme : 06.06.2021 - 12:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel seyahati nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun toplantı tarihinde değişikliğe gidildi.
Bu gelişmenin ardından Cumhubaşkanı Kabinesi'nin hangi tarihte toplanacağı araştırma konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, ''Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte Kabine toplantısının yeni tarihi...
BAKANLAR KURULU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TOPLANACAK?
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verildi.