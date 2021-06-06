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Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Kabine toplantısı tarihi değişti..

Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? Kabine toplantısı tarihi değişti..

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle değiştirildi. Bu gelişme sonrası Bakanlar Kurulu ne zaman, hangi gün toplanacak? sorusu gündeme geldi. İşte yeni tarih..