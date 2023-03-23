Bakanlar, Ramazan'ın ilk iftarında deprem bölgesine çıkarma yaptı 6 Şubat depreminin yaraları sarılırken, devlet erkanı Ramazan ayının gelişiyle ilk iftarlarını depremzedelerle birlikte açtı.

Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük bir yıkıma yol açtı.

Yıkılan binlerce bina vatandaşlarımıza mezar oldu.

Hal böyleyken devlet hemen yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Tüm devlet erkanı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesi olan 11 şehirden ayrılmıyor.

Bozdağ, Diyarbakır'a geçti

Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmayan bakanlar, bugün depremzede vatandaşlarımızla birlikte oruçlarını açtı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çeşitli temaslarda bulunup, esnaf ziyareti gerçekleştiren Bozdağ, beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve bazı kamu kurum temsilcileri ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Selahattin Eyyübi Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

Çavuşoğlu'nun adresi Malatya oldu

Bozdağ'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesine geldi. Ramazanın ilk günü Nurdağı’na gelen Bakan Çavuşoğlu, konteynerkentte bulunan depremzedeler ile bir araya geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, ezanın okunması ile ilk iftarını da depremzedeler ile birlikte yaptı.

Ersoy da depremzedelerle buluştu

Çavuşoğlu'nun ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Teknokent Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki iftar çadırında depremzedelerle ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Akar'ın ilk iftarı Mehmetçik ile

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, ramazanın ilk iftarını depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli personelle yaptı.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraşlı depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Akar'ın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerle yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Varank, Hataylıları yalnız bırakmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Hatay'da depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı.

Antakya ilçesindeki Orhanlı Çadır Kent'e gelen Varank, orucunu depremzedelerle birlikte açıp bir süre onlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu gençlerin yanındaydı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Bakanlık bünyesindeki Mersin Kız Öğrenci Yurdu ve Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Ramazan ayının ilk iftarı için aynı yerleşkedeki yurtların yemekhanesine geçen Kasapoğlu, tabldot alıp sıraya girdi, masalarına konuk olduğu afetzedelerle hem orucunu açtı hem de sohbet etti.