Bakanlardan, Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfi için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulundu açıklamasının ardından bakanlar, sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen tarihi müjdeyi vermesiyle Türkiye sevince boğuldu.

Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğalgaz rezerv keşfini Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bu tarihi günde, bakanlar da sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla tebriklerini ve sevinçlerini dile getirdi.

"TÜRKİYE ÇAĞI'NIN KAPISI"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin doğal gaz keşfi üzerine Twitter hesabından, "Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor. Müjdeler olsun." paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." sözünü paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Milli enerjide yeni bir dönem açıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Müjdeler olsun." ifadesini kullandı.

"YENİ BİR ŞAHLANIŞ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi, daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih gemisini selamladığı fotoğrafı paylaşarak "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

"MÜREFFEH YARINLAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da doğal gaz rezervi bulunmasını kutladı.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.