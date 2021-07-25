Bakanlardan şehitler için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan 2 askerimiz için sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan terör saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

ABDULHAMİT GÜL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

DERYA YANIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Fırat Kalkanı bölgesinde askeri aracımıza gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VEDAT BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maalesef vatan savunmasında 2 kahraman evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine baş sağlığı diliyorum. PKK denen katil sürüsüyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." paylaşımında bulundu.

MURAT KURUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize de acil şifalar versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

MEHMET NURİ ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

ZİYA SELÇUK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dilerim. Saldırıda yaralanan iki evladımızın tez zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.