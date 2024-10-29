Bakanların '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajları

AA

Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutlanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu belirtti.

ALİ YERLİKAYA

Cumhuriyetin, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harç olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

Tekin, Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu, aynı zamanda adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, müreffeh yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

Tekin, "Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir." ifadelerini kullandı.