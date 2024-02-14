Bakanlık açıkladı: Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasında kirlilik tespit edilmedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından yapılan çalışmalara ait detaylı bilgi paylaştı.

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Türkiye'de, dün akşam saatlerinde Erzincan ilinin İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Kayan kütlenin toplam hacmi 10 milyon metreküp olduğu ve toprak kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ederek kaydığı alanı doldurduğu bildirildi.

Göçük altındaki 9 işçinin aranma çalışmaları devam ederken, kamuoyu tarafından da altın madenindeki zararlı maddelerin çevre kirliliğine yol açıp açmadığı merak ediliyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan göçükle ilgili bir açıklama yayınlayarak kirlilik tespit edilmediğini dile getirdi.

"Numuneler sürekli takip ediliyor"

Bakanlığın konuya ait açıklaması şöyle oldu:

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Bakanlığımız Merkez ve İl Müdürlüğümüzden ekiplerimizi anında bölgeye sevk ettik.

"Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı"

İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatılmıştır. Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır.

"Bölgeden numuneler alınıp sürekli takip ediliyor"

Ayrıca, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek etmek üzere Bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipler bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir.

"Tedbir olarak her ihtimale karşı bir yüzey suyu toplama havuzu yapıldı"

Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır. Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur.

"Uzman 10 bilim insanı sahada"

Bakan Yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir.

"Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir"