Bakanlık açıkladı: İstanbul'da ağır taşıtlarla ilgili kısıtlama kaldırıldı

Haber Merkezi

Türkiye soğuk havaya teslim oldu...

Başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava bugün de etkisini sürdürecek.

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor.

BAKANLIK DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara güzergahında ağır taşıtlar için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

KISITLAMA KALDIRILDI

Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

EKİPLER 7-24 SAHADA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Ankara aksında trafikte herhangi bir aksama bulunmuyor.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için Karayolları ekipleri 7/24 görev başında olmaya devam edecek.

SORUN YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Sürücüler, yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları adına ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden güzergahlarındaki güncel yol durumu hakkında bilgi alabilirler.