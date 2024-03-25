Bakanlık bir kez daha harekete geçti: 'Sıcak Yuva' Genelgesi uzatıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kimsesizler için sağladığı barınma, temel gıda, giyim ve beslenme gibi yardımları kapsayan 'Sıcak Yuva' Genelgesinin 15 Nisan tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

İHA

Devlet, kimsesizleri kaderine terk etmiyor...

Bu kapsamda harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle kış şartlarında vatandaşların elinden tutuyor.

Böylelikle, ülke genelinde kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanıyor.

15 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakanlık aldığı yeni bir kararla 81 il Valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderdi.

Genelgenin 15 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

'Sıcak Yuva' Genelgesi nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasıyla kış aylarının başlangıcında gönderilen genelge kapsamında, vatandaşlara yardım ve gerekli hallerde psikososyal destek sağlanıyor.

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirildiği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılıyor.

Misafirhanelere yerleştiriliyorlar

Bu kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştiriliyor.

Kamu kurumu misafirhanelerinin uygun olmadığı durumlarda pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları sağlanıyor veya bir mekan bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis ediliyor.

Yapılan yardımlar

Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da gideriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)