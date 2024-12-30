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Narin Güran davasında kararlar açıklandı ancak cinayeti kimin işlediği hala belirsiz...

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü hala bilinmiyor.

Ancak son davada tutuklu sanıkların bazıları, müebbet aldı.

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı..

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

BAKANLIK İTİRAZ EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edileceğini söyleyen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"BU DAVA İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURDUK"

Bakanlık olarak Narin kızımızın davasına sürecin en başından itibaren müdahildik. Gerekli tüm çalışmalarda da bakanlığımız yer aldı. Hiçbir karar tabii ki Türkiye'nin evladını geri getiremez. 3 şahısla ilgili verilen cezalar yüreklere su serpti. Nevzat Bahtiyar'la ilgili verilen bir karar var 4,5 yıl.



Biz de tabii ki mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğiz. İlk günden beri davayı yakından takip ettik, hukuk hizmetlerinde bu dava için özel bir ekip oluşturduk. Narin için adaletin tecelli etmesi için çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ

Sanıklara karar öncesi son sözleri soruldu.

Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.

Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.