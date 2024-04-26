Bakanlık harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak getiriliyor Artan kırmızı et fiyatları, vatandaşları beyaz ete yönlendirirken, beyaz et talebindeki artış ise tavuk eti fiyatlarını yükseltti. Artan fiyatları düşürmek isteyen Ticaret Bakanlığı tavuğa ihracat yasağı getiriyor.

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Artışa geçen kırmızı et fiyatları sonrası tüketici beyaz ete yöneldi.

Ancak bu talep artışı tavuğun fiyatını da yükseltti.

Sadece son 5 ayda; beyaz ete yüzde 200 zam yapıldı.

Bu artışa yönelik Ticaret Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi.

Fiyatları düşürmeyi hedefleyen bakanlık tavuğa ihracat yasağı getiriyor.

Bu yasak ile yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirileceğini ve fiyat artışının önüne geçileceği belirtildi.

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