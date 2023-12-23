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Bakanlık harekete geçti! Tokat şehidi Yasin Karaca'nın evi yeniden yapılacak

Bakanlık harekete geçti! Tokat şehidi Yasin Karaca'nın evi yeniden yapılacak Teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kısa sürede yeniden yapılacak olan ev, aileye teslim edilecek.