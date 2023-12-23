Bakanlık harekete geçti! Tokat şehidi Yasin Karaca'nın evi yeniden yapılacak
DHA

Dün, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında 6 kahramanımızı şehit verdik.

Altı baba evine düşen ateş, milyonların da yüreğini dağladı.

Kahraman şehitlerin kimliği açıklanırken, evlerine asılan Türk bayrakları da paylaşılmaya başlandı.

Şehidin evinin fiziki durumu gündem oldu

Burada ise ortak bir ayrıntı dikkat çekti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat’taki evinin fiziki durumu görenlerin yüreğini burktu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş talimat verdi

Sosyal medyada da gündem olan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı.

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Ev yenilenince aileye teslim edilecek

Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)