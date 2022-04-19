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    Bakanlık, Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardı

    Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, markası Kinder olan ürünlerde salmonella bakterinin analizlerini artırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kontrollerin üst seviyede olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 18:18
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    Bakanlık, Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardı

    Birçok ülkede görülen salmonella bakterisi vakalarına karşı Türkiye de tedbirini aldı.

    Çocukların tükettiği Kinder markalı çikolatalardan çıkan salmonella bakterisine karşı analiz çalışmaları artırıldı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella analizi sıklığının yüzde 100'e çıkarıldığını bildirdi.

    "Resmi kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi"

    Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği tarafından 'Kinder' markalı ürünlerle ilgili tüm ülkelere bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda Kinder markalı ürünlerin ithalatında tedbiren 'salmonella analizi' sıklığı yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bugüne kadar yurt içinde yapılan resmi kontrollerde bu ürünlerle ilgili olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." denildi.

    Bakanlık, Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100 e çıkardı #1

    Bakanlık, Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100 e çıkardı #2


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