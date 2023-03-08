Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adıyaman'daki çalışmaları paylaştı Depremin vurduğu kentte, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yapılan geçici barınma alanlarındaki hummalı çalışmalar drone ile görüntülendi.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, ülkenin güneyindeki toplamda 11 ilde hissedildi

Binlerce bina yerle bir oldu, şehirler adeta enkaza döndü.

46 binin üzerinde can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğunu afette, yaralar sarılmaya başlandı.

Şimdilerde afet bölgelerinde, depremzedeler için yaşam koşulları oluşturulurken, çadır ve konteyner kentlerin kurulumları için de harekete geçildi.

Afet konutları 1 yıl içinde tamamlandı

Bu kapsamda sahada hummalı çalışmalar başlatıldı.

Türkiye’de daha önce yaşanan deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin ardından vatandaşların yarası hızlıca sarılmaya başlandı.

Yeni konutlar ve iş yerleri 1 yıl gibi kısa sürede vatandaşlara teslim edildi. Bu inşa süreci içerisinde de vatandaşlara kira ve taşınma desteği sağlandı.

"Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

Asrın afetinde de depremzedelere aynı sözler verildi.

Bu kapsamda 11 ilde yeni afet konutları için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bölgede hayatı hızlı normale döndürmek amacıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldı.



Havadan ve karadan yapılan incelemelerin ardından sağlam ve kaliteli zeminlerde mimari yapıya uygun konutların yapılması planlandı.

Geçici konutlar için harekete geçildi

Tüm bu çalışmalar devam ederken, vatandaşlara daha rahat bir nefes aldırmak için bölgelerde prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlar için harekete geçildi.

Çalışmalar drone ile görüntülendi

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu.

15 bin depremzedenin yaşayacağı toplam 3 bin adet geçici yaşam alanlarında, yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkiinde kurulan yerleşim alanındaki çalışmalar drone ile görüntülendi.

Hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayıt altına alınan çalışmalarda, verilen büyük mücadele dikkat çekti.