Bakanlık paylaştı! İstanbul Havalimanı’nda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde yakalanırken o anlar, Ticaret Bakanlığı'nın resmi hesabında paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...

Uyuşturucu tacirlerinin kökünü kurutan emniyet güçleri, bu defa İstanbul Havalimanı'nda büyük bir operasyona imza attı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri'nin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyeceğiz"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;