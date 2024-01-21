Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor...
Uyuşturucu tacirlerinin kökünü kurutan emniyet güçleri, bu defa İstanbul Havalimanı'nda büyük bir operasyona imza attı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri'nin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyeceğiz"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.
Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.
İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız.
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