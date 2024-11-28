Bakanlık, Suavi’nin arsasında kesilen 40 ağaç ile ilgili inceleme başlattı

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Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının komşuları, villa projesi için doğanın talan edilmesine tepki gösterdi.

Bu tepkilerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

40 AĞAÇ YERİNDE YOK

Mehmet Suavi Saygan’ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nce onaylanan mimari projedeki ‘Ağaç Rölöve paftasında’ parsel içerisinde daha önce 40 adet ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi.

İncelemelerde, ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi.

PARK ALANINDAKİ AĞAÇLAR DA KESİLMİŞ

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.

TAŞ DUVAR YERİNE TUĞLA DUVAR

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

BODRUM BELEDİYESİ’NE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderdi.