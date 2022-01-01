Bakanlık, taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36'lık zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için taksimetre ayarı yapan firmaların önünde yerini aldı.

Taksimetre ayarı için kuyruğa giren şoförlerden araç başına 950 lira alındığı ifade edildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI OLAYA EL ATTI

Bu iddialar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI'NA BAŞVURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."