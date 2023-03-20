Bakanlık tek tek açıkladı! İşte 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kredisini 10 soru ve 10 cevap şeklinde yanıtladı.

Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 11 ili vurarak yıkıma neden oldu.

Binalar yerle bir olurken, felakette can veren vatandaşlarımızın sayısı da 50 bine dayandı.

Büyük felaket, kentsel dönüşümün ne kadar mühim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Devlet, kentsel dönüşüm projelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin akıllara takılan soruları ele aldı.

Bakanlık, 10 soru ve 10 cevap şeklinde kentsel dönüşüm kredisi konusunda vatandaşların soru işaretlerine yanıt verdi.

İşte o soru ve cevaplar...

1- Kentsel Dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

1,49 faiz oranının 0,70’ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0,79 faiz imkânıyla krediden yararlanılabilecek.

2- Kentsel Dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.

3- Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- 1 kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon TL’yi geçemeyecek. Bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için 0,79; diğeri için 0,89 oranla kredi verilecek.

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyenler en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İş yeri için 1,10 faiz oranıyla 800 bin TL kredi alabilecek.

7- Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, bankalara faiz destekli/kâr payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.

Kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının eş güdüm içinde maliklere yönelik sunduğu finansman paketi kapsamında, kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

Paketle vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için önemli bir kolaylık daha sunulmuş olacak.

Ayrıca Hazine destekli kefalet sistemi de kapsama dahil edilecek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanacak.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılırken, mevzuatta Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilen kefalet oranları da azami düzeyde kullanılacak.

Uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketiyle 12 ay ödemesiz dönem imkanı dahil toplam 48 ay vadeyle 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bu doğrultuda 50 milyar lira kefalet limiti kullanıma açılacak.

Kredilerin vadeleri ve faiz oranları

Paket kapsamında, faiz oranı yüzde 1,49 olarak uygulanacak ancak sağlanan devlet desteğiyle hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı daha az olacak.

Bu kapsamda, 10 yıl vadeyle sunulacak konut yapım kredilerinde ilk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, devlet katkısı oranı yüzde 0,70, daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar hak sahibinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,89, devlet katkısı oranı yüzde 0,60 olarak uygulanacak. Konut edinme kredisinde ise hak sahibi yüzde 0,79 faiz ödeyecek, yüzde 0,70'ini de devlet üstlenecek.

800 bin liraya kadar 7 yıl vadeyle sunulacak iş yeri yapım kredileri ile 350 bin liraya kadar edinme kredilerinde de hak sahibinin ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1,09, devletin katkısı da yüzde 0,40 olacak.

Öte yandan, paket kapsamında güçlendirme kredisi de kullanabilecek, 320 bin liraya kadar olan kredilerde hak sahiplerince ödenecek faiz oranı yüzde 0,99, devlet katkısı oranı da yüzde 0,40 olarak belirlendi.

Başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak. Daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor. Kredi müracaatı yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek.

Yüklenici ve konut üreticilerine sağlanacak kefalet oranı da KOBİ'ler için yüzde 90, KOBİ dışı işletmeler için yüzde 85 olacak. KOBİ'ler azami 100 milyon lira, diğerleri ise 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.