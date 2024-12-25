Bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi

AA & Ensonhaber

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 4; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 5; Sosyal Güvenlik Kurumu'na 26; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na 200; Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 5; Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2 kadro ihdası yapıldı.

YENİ KADROLARIN DAĞILIMLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 2 daire başkanı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 4 daire başkanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 2 daire başkanı, taşra teşkilatına ise 1 devlet sahne sanatları topluluğu müdürü, 1 Türk dünyası müzik topluluğu müdürü ve 1 meydan meşkleri topluluğu müdürü; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun merkez teşkilatına 13 şube müdürü ve taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 185 uzman ile 15 müşavir avukat; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 5 şube müdürü; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 1 daire başkanı ile 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadroları ihdas edildi.