Bakanlıklar harekete geçti: Başıboş köpekler için düzenleme geliyor Başıboş köpek sorunu ile ilgili yapılan çalışmanın detayları belli oldu. Üç bakanlık tarafından yapılan çalışmada dünyadaki örnekler incelendi ve taslak hazırlandı. Amaç uygulamayı seçimlerden önce hayata geçirmek.

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Özel Haber

En önemli sorunlarımızdan bir tanesi başıboş sokak köpekleri...

Sokakta köpek olmaz dedikçe her gün artan sayıları nedeniyle halk sağlığı ciddi bir tehdit altında.

Öyle ki sokaklarda oynayamayan çocukların, rahatça yürüyemeyen vatandaşların sayısı bir hayli fazla.

Hemen hemen her gün ya bir sokak köpeği saldırısı ya da başıboş köpekler yüzünden yaşanan olaylar gündeme geliyor.

Hükümet harekete geçti

Artan saldırılar karşısında hükümet harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sokak hayvanları sorunu hakkında şikayetlerin geldiğini, bunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Üç bakanlık ortak çalışma yürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında üç bakanlık ortak çalışma yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın katılımıyla bu çalışmalar yürütülüyor.

Detaylar belli oldu

Başıboş köpek sorunu ile ilgili yapılan çalışmanın detayları belli oldu.

Üç bakanlık tarafından yapılan çalışmada dünyadaki örnekler incelendi ve taslak hazırlandı.

Yerel yönetimler uyarıldı

Yapılan çalışmada hayvan popülasyonunun kontrolsüz artışı, yerel yönetimlerin sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi gibi nedenler belirlendi.

Dünyadaki örnekler incelendi

Başıboş köpekler önce barınaklara yerleştiriliyor, daha sonra sahiplendirilmesi sağlanıyor.

Avrupa'nın pek çok ülkesindeki uygulamaya göre sokak hayvanları sayım ve kısırlaştırmanın ardından bölgedeki barınaklara yerleştirilip sahiplendirilmek için ilana çıkılıyor.

Uyutulma yöntemi uygulanacak

Hayvanlar sahiplendirilmez ise uyutulma yöntemine gidiliyor. Buna yakın bir modelin uygulanması konusunda taslak hazırlandı.

Seçimden önce hayata geçirilecek

Hazırlanan taslak çalışmanın tamamlandığı belirtilirken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin yetki ve görevleri yeniden belirlenmesi masada.

2,8 milyon başıboş sokak hayvanı

Valilikler tarafından yapılan çalışma kapsamında Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş sokak hayvanı bulunuyor.