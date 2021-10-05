Euro
10.2778
-0.16%
Dolar
8.8516
0.05%
Altın
501.65
-0.41%
Borsa
1.394
0%
Bitcoin
436.453
5.31%
EXEN Coin
20.56
1.63%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C
    Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de

    Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de

    Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atamalar yapıldı.
    • AA
    • 05.10.2021 - 04:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

    SGK

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

    Resmi Gazete'de yer alan atamalar için tıklayın

    Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete de #1

    9 BAŞMÜFETTİŞ ATANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

    Bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete de #2

    89 VERGİ MÜFETTİŞİ ATANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi müfettişliklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

    GÖREVDEN ALMALAR

    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir