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Bakanlıklara atamalar Resmi Gazete'de

Bakanlıklara atamalar Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı da değişti.