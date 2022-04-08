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    Bakanlıklara atamalar Resmi Gazete'de

    Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı da değişti.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 02:07
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    Bakanlıklara atamalar Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin görevden alındı.

    Görevden alınan bakan yardımcılarının yerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

    Bakanlıklara atamalar Resmi Gazete de #1

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.

    Bakanlıklara atamalar Resmi Gazete de #2


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