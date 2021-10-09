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    Bakanlıklara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

    Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 01:46
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    Bakanlıklara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayınlandı.

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Yayınlanan kararlara göre Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

    Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür getirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.

    Bakanlıklara yapılan atama kararları Resmi Gazete de #1

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