Bakanlık devrede: Atık suları dereye döken BUSKİ’nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne ceza

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Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görülmeye başlandı.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj kabusu, geri döndü...

Bu durumun ardından da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen harekete geçti.

Denetimlerini sıklaştıran bakanlık, Marmara'nın yeniden müsilaj ile kaplanmasına müsaade etmiyor, etmeyecek.

Yedi ilde eş zamanlı olarak yürütülen denetim ve izleme çalışmaları kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ'nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne ceza kesildi.

"KENTSEL ATIK SULARI, ARITMA İŞLEMİ YAPILAMDAN DELİÇAY DERESİ'NE DÖKÜLÜYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ekiplerince yapılan denetimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, kentsel atık suların herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi." denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

3 MİLYON 340 BİN 688 TL CEZA KESİLDİ: DENETİMLER SÜRECEK

İlgili Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL para cezası uygulandı. Denetim ve izleme çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz.

EYLEM PLANI DEVREDE

Bakanlık yetkilileri, Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda özellikle arıtma tesisleri ve endüstriyel kuruluşların çevreye etkilerinin sıkı şekilde takip edildiğini belirtti.

Denetimlerin sadece tespit ve ceza uygulamakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda eksikliklerin giderilmesi ve standartlara uygun faaliyetlerin teşvik edilmesi için de çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

MURAT KURUM'DAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Sıfır Atık Hareketi’nin yeni aşaması olacak Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) kurulmasına ilişkin iş birliği protokolünün imza töreninde konuşmuştu.

Kurum burada yaptığı açıklamada, müsilaj tehdidini anlattı ve tüm kurumlara çağrıda bulundu.

2021 yılında sorunların çözüldüğünü ancak belediyelerin üzerine düşen sorumlulukalrı yerine getirmediği için müsilajın tekrar görüldüğünü kaydeden Kurum, belediyelerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini söylemişti.

İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE BALIKESİR BELEDİYELERİNE CEZA

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı.

6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı’nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı.

26 Aralık’ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.