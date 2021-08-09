Bakanlıktan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.

Eda Nur’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un, intihardan bir gün önce polise giderek ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp, şikayetçi olduğu öğrenilmişti. Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde, cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilmişti. Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatılmıştı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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"KIZINI HARCADILAR ANNE..."

Eda Nur, intihar etmeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun.'' ifadelerine yer vermişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMAYI TAKİP EDİYORUZ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, soruşturmayı takip ettiklerini belirterek "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." dedi.