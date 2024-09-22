Bakanlıktan evlilik kredisine özel internet sitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek olan gençlere desteğini sürdürüyor.
Bakanlık bu kapsamda da geçtiğimiz aylarda, Aile ve Gençlik Fonu Projesi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.
Proje hayata geçtikten sonra da gençlerin ilgisini çekti ve başvurular da başladı.
Bu başvuruların kolayca halledilmesi için şimdi ise yeni bir uygulama hayata geçirildi.
İNTERNET SİTESİ HİZMETE AÇILDI
Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında bakanlık, ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet sitesini hizmete aldı.
BAŞVURU DETAYLARI, UYGULAMALI OLARAK ANLATILIYOR
Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.
ÇİFTLERE ÖNERİLER VERİLİYOR
Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.
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