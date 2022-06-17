Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli affı

Yoklama kaçağı ve bakaya vatandaşlara bedelli askerlik imkanı sunan düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı düzenlemenin, bugün Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Yoklama kaçağı ve bakaya vatandaşlara bedelli askerlik imkanı sunan düzenlemede sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı çalışma tamamlandı.

Söz konusu düzenlemenin, bugün TBMM’ye gelmesi ve hızla yasalaşması bekleniyor. Ayrıca bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor.

Bedelli askerlik affında kaçak yıla oranlı ödeme

2022 yılında bedelli askerlik ücreti, 56 bin 500 lira. Düzenlemeye göre, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak oldukları toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek.

Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılması bekleniyor.

Dövizli askerlik affı

Dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayanlar için de dövizli askerlik affı getirilecek. İkinci bir başvuru ile dövizli askerlikten yaralanma imkanı sunulacak. Yurt dışında dövizli askerlik başvuruları yarım kalan ve ücretini yatırmayan, 2 bin 100 kişi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.” demişti.