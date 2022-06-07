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    Bakırçay Deresi'ni kirleten firma, faaliyetten men edildi

    Bakırçay Deresi'ne atık suları arıtmadan deşarj ettiği belirlenen Kömür Yıkama-Eleme işlemlerinin yürütüldüğü bir firma, 328 bin 819 TL para cezası aldı. Aynı zamanda firma, faaliyetten men edildi.
    • 07.06.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:22
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    Bakırçay Deresi'ni kirleten firma, faaliyetten men edildi

    Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Bakırçay Deresi’nde meydana gelen kirliliğe ilişkin gelen ihbarları değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetim ekipleri ile bölgede incelemelerde bulundu.

    Yapılan incelemeler neticesinde, kirliliğin sebebinin belirlenmesi için çevredeki tüm işletmeler mercek altına alındı.

    Bakırçay Deresi’ne atık su deşarjının, Kömür Yıkama-Eleme işlemlerinin yürütüldüğü bir firmadan yapıldığı tespit edildi.

    Atık suların, arıtılmadan deşarj edildiği belirlendi

    Atık suların, herhangi bir arıtma ünitesinden geçirilmeden alıcı ortama deşarj edilmesi nedeniyle firmanın, Bakırçay Deresi’nin kirlenmesine neden olduğu tespit edildi.

    Sorumlu firma faaliyetten men edildi

    Söz konusu firmaya, Bakırçay Deresi’nin kirlettiği gerekçesiyle, Çevre Kanunu 20 (f) maddesi kapsamında 328 bin 819 TL idari para cezası uygulanırken, firma hakkında atık suları arıtmadan alıcı ortama deşarj etmesi sebebiyle de faaliyetten men kararı alındı.

    Bakırçay Deresi ni kirleten firma, faaliyetten men edildi #1


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