Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattındaki çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının açılışı için de tarih verdi.

Açıklama sonrasında bu güzergaha yakın olan vatandaşlar, 'Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak?' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte, Bakan Karaismailoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması...

BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METROSU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının inşaat alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan 8.4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 yılı sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.

Tamamlandığında saatte, tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, metro hattında Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere toplamda 7 istasyon bulunacağını söyledi.

Söz konusu hattın yoğun yerleşim alanlarının altından, zor bir bölgeden geçtiğini, konuyla ilgili sorunların çözülerek çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu:

"Bakırköy sahil, Bahçelievler, Güngören, Kirazlı metro hattımız Bakırköy İDO-İncirli istasyonlarımız arasında yaklaşık 3.1 kilometre çift hat tünel imalatlarını tamamladık. İncirli makas yapısının tamamlanması üzerine tünel imalatı İncirli istasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlemlerine devam ediyoruz. Tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlemlerinin yüzde 47'si, ray seriminin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılının sonuna doğru tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."





BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METROSU NEREDEN GEÇİYOR?