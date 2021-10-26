3 yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle greve giden Bakırköy Belediyesi işçileri, Başkan Bülent Kerimoğlu’nu protesto etti.

CHP’li Bakırköy Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

3 yıldır zam bekleyen işçilerin talebi yine karşılanmadı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçilere belediye bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek zam yapılamayacağını bildirince, işçiler belediye önünde Kerimoğlu’nu protesto etti.

Dünden bu yana grevde olan işçiler, ellerinde pankartlar taşıyıp Kerimoğlu’nu protesto eden sloganlar attı.

İşçiler, haklarını alana kadar grevlerini sürdüreceklerini belirtti.

“BİZE SIFIR ZAM TEKLİF ETTİ”

Bakırköy Belediyesi'nde 12 yıldır işçi olarak çalışan İsmail Uluçay, devletin verdiği zam oranından başka bir zam istemediklerini belirterek şu sözleri kullandı:

“Biz Bakırköy Belediyesi'nden devletin memura verdiği enflasyon oranında zam istedik. Ancak Bakırköy yönetimi bize sıfır zam teklif etti. Biz en son 2017 yılında sözleşme yaptık. O zamandan bu yana zam alamadık.





“2017’DE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ TOPLU SÖZLEŞME İLE KALDIK”

Her ürünün fiyatı artıyor ancak biz 2017 yılında yapmış olduğumuz toplu sözleşme ile kaldık. Mart ayından bu yana görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerde de bize sıfır zam teklif edildi.

Bakırköy Belediyesi işçileri, 3 yıldır bekledikleri zam gelmeyince greve başladı VİDEO



“BU GREVİ 1 YIL SÜRDÜRECEK AZME SAHİBİZ”

Biz şu an işçi arkadaşlarımızla karar aldık ve greve çıktık. Biz bu grevi bir yıl sürdürecek azme sahibiz. Aramızda da bunu konuştuk. Biz bu azim ile kararlı bir şekilde grevimizi sürdüreceğiz.





“ASGARİ ÜCRETTEN BİRAZ FAZLA ÜCRET ALAN İNSANLARIZ”

Bize 'işçilerin zammını karşılayacak gücümüz' yok dediler. Biz asgari ücretten biraz fazla ücret alan insanlarız. Çok fazla ücret alan insanlar değiliz.”

“İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÇOK YETERSİZ”

Üç yıldır zam alamadıklarını belirten Ayşe Erdem Temiz ise, “İnsanca yaşamak istiyoruz biz bu pahalılıkta kendimize yetecek kadar maaş istiyoruz. Ama üç yıldır sözleşme yapamıyoruz. Yüzde sıfır zam teklif edildi bize. Bu da insanca yaşamak için çok yetersiz. Hakkımızı aramak için burada iki gündür soğukta bekliyoruz. Hepimiz hasta olduk ama mecburen hakkımızı aramak için buradayız.” diye konuştu.