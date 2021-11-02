Toplu iş sözleşmesinde zam yapılamaması nedeniyle 9 gündür grev yapan sendika üyeleri, grev alanına “Atılan işçiler geri alınsın”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” yazılı pankartlar astı.

Bakırköy Belediyesi’nde çalışıp zam talepleri karşılanmayan işçilerin hak arayışları sürüyor.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev dokuzuncu gününde de kararlılıkla devam etti.

Sendika üyeleri, belediye binası önünde çadır kurdu.

YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR DESTEK VERDİ

Düdük çalıp slogan atan sendika üyeleri, grev alanına "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankartlar astı.

İşçilere, yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarından korna çalarak destek verdi.

Bakırköy Belediyesi işçilerinin grevi 9’uncu gününde VİDEO



“HAKLARIMIZI ELDE EDENE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakanlığın verdiği yetkiyle toplu iş sözleşmesini elde ettiklerini belirten Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yapılan müzakerelerde birçok maddeyi geçtiklerini söyleyip, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak ücret ve sosyal kısmıyla ilgili Sayın Belediye Başkanımızın bize teklifi sıfır zam oldu. 19 Ekim 2021 tarihinde kitlesel basın açıklaması yaparak, 25 Ekim 2021 tarihinde de grev kararımızı aldık, yürürlüğe koyduk. Grevimizin dokuzuncu günündeyiz. Kararlı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar, haklarımızı elde edene kadar mücadelemize devam edeceğiz.”





“GREV ALANIMIZI ZİYARET EDEREK BİZİ TEBRİK ETTİĞİNİ SÖYLEYEREK GİDİYOR”

Doğan, belediye başkanının grev alanını ziyaret ettiğini belirterek, "Mevcut taleplerimizi karşılamak için resmi görüşme olmadı. Süreç bizim açımızdan aynı kararlılıkla ‘grev’ şeklinde devam ediyor. Sayın Başkanın herhangi bir teklifi, görüşme talebi olmadı. Sadece grev alanımızı ziyaret ederek, bizi tebrik ettiğini söyleyerek gidiyor." dedi.