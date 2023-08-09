Bakırköy Belediyesi'nin yenilemediği sahayı Bağcılar Belediyesi yeniledi CHP'li Bakırköy Belediyesi, bakım ve yenilenmeye ihtiyacı olan Bakırköy Anadolu Lisesi'nin saha çizgilerini yenilemeyince durumu öğrenen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir duruma el atarak belediye ekiplerine sahanın yenilenmesi için talimat verdi.

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1994 yılı Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olarak görülmekte.

O tarihlerde yapılan belediye seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'ye farklı bir belediyecilik anlayışı getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması sadece İstanbul'un kaderinin değişmesi değil aynı zamanda Türkiye genelinde yeni bir yerel yönetim anlayışının şekillenmesine yol açtı.

Marka belediyecilik

1994'ten 2023'e gelen süre boyunca AK Parti belediyeciliği Türkiye'de bir marka olarak kabul gördü.

AK Parti belediyecilikte altın çağ yaşattı

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara götürülen hizmetler sayesinde AK Parti belediyeleri yerel yönetimde Türkiye'ye altın çağını yaşattı.

CHP zihniyeti sınıfta kaldı

Muhalefet cephesi ise belediyecilik yönetiminde sınıfta kaldı.

Özellikle CHP'nin yönettiği şehirlerde ve ilçelerde görülen çöp dağları ve yetersiz hizmet anlayışı vatandaşları canından bezdirdi.

AK Parti ve CHP arasındaki hizmet farkı ise bir örnekle tekrar gözler önüne serildi.

CHP'li Bakırköy Belediyesi ufak bir işi bile yapmadı

CHP'li Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bakım isteyen basketbol sahasının çizgilerini yenilemedi.

Durumdan haberdar olan AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, duruma el attı.

Bağcılar Belediyesi sahayı yeniledi

Başkan Özdemir, Bakırköy Belediyesi'nin gençlerin sosyalleşmesi için ihtiyaç duyduğu alana hizmet götürmeyince Bağcılar Belediyesi ekiplerini liseye göndererek saha çizgilerini yeniletti.

Liseden teşekkür mesajı geldi

Yapılan çalışmanın ardından Bakırköy Anadolu Lisesi, Bağcılar Belediyesi için teşekkür mesajı yayınladı.

Lisenin sosyal medya hesabından yapılan teşekkür açıklamasında şunlar kullanıldı: