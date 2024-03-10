Bakırköy-Kirazlı Metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Bakırköy-Kirazlı Metro hattı bugün açılıyor. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara hitap ediyor.

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İstanbul'un raylı sistem ağı genişlemeye devam ediyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve her gün yüzbinlerce kişinin hizmet alacağı Bakırköy-Kirazlı metro hattı bugün açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Tören alanında coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde şu ifadeleri kullandı:

Aziz İstanbullular, bakanlığımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm İstanbullu hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum.

Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık. Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul. 5 yıl bitti 5 yıl. İBB acaba kaç metro yaptı. Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek.

Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz.

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