Bakırköy'de ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı

Rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın dalları, kaldırımda yürüyen Zekiye Çağıltı'nın yaralanmasına sebep oldu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeni İncirli Yolu Sokak üzerinde şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, kaldırıma devrildi.

YAŞLI KADIN YARALANDI

Bir otomobilin üzerine düşen ağaç, hastaneden dönen Zekiye Çağıltı (65) isimli kadını da yaraladı. Acıyla yere yığılan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada olay yerinde bulunan ve Acil Tıp Eğitimi alan bir kadın, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İTFAİYE AĞACI KALDIRDI

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dallar kesilerek ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı