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    Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen'e hapis cezası

    Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen'e hapis cezası

    Aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.11.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 16:59
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    Bakırköy'ün İstanbul Caddesi'ndeyken araç içinde kız arkadaşını darbeden Görkem Sertaç Göçmen, çevredekilerin tepkisi ile karşılaşmıştı.

    Tepkilere sinirlenen Göçmen, cipini vatandaşların üzerine sürüp ters yöne girerek, 6 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

    Annesi hakim babası ise Cumhuriyet Savcısı olan saldırgan, kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

    ANNE, OĞLUNU SAVUNMAK İÇİN AVUKAT OLDU

    Göçmen'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmiş, anne ise hakimliği bırakarak oğlunu savunmak için avukatlığa başlamıştı.

    9 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

    Sonrasında bu dosyadan tahliye edilen Göçmen'in davasında karar çıktı.

    Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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    Bakırköy de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen e hapis cezası #1

    Bakırköy de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen e hapis cezası #2

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