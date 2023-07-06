Bakırköy'de arızalanan metrobüs yolcuları mağdur etti: Durağa kadar yürüdüler

AA
İstanbullunun başı ulaşım araçlarıyla dertte.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sık sık arıza olaylarıyla tepki topluyor.
Her gün kilitlenen trafik, arızalanan İETT otobüsleri, metrobüsler özellikle işe gidenlerin ve öğrencilerin çilesi olmuş durumda.
Dumanlar yükseldi
Son olarak bir metrobüs daha arızalanarak mağduriyete yol açtı.
Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.
Yolcular yürümek zorunda kaldı
Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.
Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.