Bakırköy'de arızalanan metrobüs yolcuları mağdur etti: Durağa kadar yürüdüler Seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Teknik ekibe haber verilirken, vatandaşlar durağa kadar yürümek zorunda kaldı.

AA İstanbullunun başı ulaşım araçlarıyla dertte. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sık sık arıza olaylarıyla tepki topluyor. Her gün kilitlenen trafik, arızalanan İETT otobüsleri, metrobüsler özellikle işe gidenlerin ve öğrencilerin çilesi olmuş durumda. Dumanlar yükseldi Son olarak bir metrobüs daha arızalanarak mağduriyete yol açtı. Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular yürümek zorunda kaldı Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi. Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürüdü.