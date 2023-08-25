Bakırköy'de başıboş köpek dehşet saçtı: Yaşlı adam kanlar içinde kaldı Sokak köpeği sorunu tehlike saçmaya devam ediyor. Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull vatandaşlara dehşeti yaşattı. Saldırıda yaşlı bir adam feci şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi sokak köpekleri.

Yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olan başıboş köpek problemi, gün geçtikçe artarak devam etti.

Öyle ki çocuklar sokaklarda gönüllerince oynayamazken, meydana gelen olaylarda yüzlerce canımız hayatını kaybetti.

Bu konuda ise belediyelerden gerekli önlem ise alınmıyor.

Her gün onlarca başıboş köpek haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokakta başıboş köpek olamaz" sözlerine rağmen her gün yeni bir vaka haberi geliyor.

Bu kez adres İstanbul'un Bakırköy ilçesi...

Şenlikköy Mahallesi'nde yaşlı bir adam başıboş köpek saldırısına uğradı.

Yaşlı adamı yaraladı

Pitbull cinsi başıboş köpek, yaşlı adamı feci şekilde yaraladı.

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.