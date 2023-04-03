Bakırköy'de deprem korkusu kiraları etkiledi! Birçok ev kentsel dönüşüme giriyor Depremlerin ardından İstanbul'da fay hattına yakınlığından dolayı bilinen ilçelerde kira fiyatları düştü. Vatandaşlar yeni evleri talep ediyor.

Kahranmaraş merkezli depremlerin ardından fay hattında bulunan ve 1999 yılı öncesi yapılan konutlar büyük hasara uğradı.

Asrın felaketinin ardından gözler beklenen Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.

Depremler son yıllarda fahiş şekilde artan ev kiralarını da etkiledi.

Ev kiraları 2 bin lira düştü

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde fay hattına yakınlığından dolayı eski binaların kira fiyatları düştü.

İlçedeki kiralık daireler ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşanırken yeni binalarda bu rakam değişmedi.

Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.

Çoğu bina kentsel dönüşüme girecek

Fiyatı düşen binaların büyük bir kısmını kentsel dönüşüme girme ihtimali bulunan binalar oluşturuyor.

Emlakçılar kentsel dönüşüme girme ihtimali olan binaları vatandaşlara bilgi vererek kiraya veriyor.

"13 bin liralık daireleri 12 - 11 bin liraya kadar verebiliyoruz"

Emlakçı Mukadder Selim, Bakırköy’de deprem sebebiyle eski dairelere ilginin düştüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 12 - 11 bin liraya kadar verebiliyoruz.

"1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı"

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim şu ifadeleri kullandı:

Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü.



11 bin liralık bir kiralık daireyi 10-9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz.

"Vatandaşlar ikinci bir plan yapmak durumunda kaldı"

Depremden endişe duyan vatandaşların yeni bölge arayışında olduğunun altını çizen Selim şunları söyledi: