Kısıtlamaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen anne ve babalar, çocuklarıyla beraber soluğu parklarda aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbullular güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini dışarıya attı.

Çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen anne ve babalar ise Bakırköy Parkı'na gitti.

"YASAKLARDAN BUNALDIK"

Bazı anne ve babalar hafta içi çalıştıkları için çocuklarıyla vakit geçiremediğini söylerken, bazıları ise havalar ısındıkça çocukları evde tutmanın daha da zorlaştığını belirtt.

Torunlarını getiren bazı vatandaşlar ise "Yasaklardan biz bunaldık, çocuklar ne yapsın artık mecbur çıkardık." dedi. Çoğu vatandaş ise yakın civarda oturduğunu belirterek kısa süre içinde evlerine döneceklerini söyledi.

Bakırköy'de parklar doldu taştı VİDEO