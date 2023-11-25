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Bakırköy'de turisti görünce Türk yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza

Bakırköy'de turisti görünce Türk yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza Turistleri almak için, araçta bulunan Türk yolcuları indiren taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türk yolcuların inmemesi üzerine 'Alın taksiyi gidin' diye bağıran taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazılırken aracı da 10 gün trafikten men edildi.