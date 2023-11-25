Taksici sorunu günden güne büyüyor.
Cezalara aldırış etmeyenler çeşitli nedenlerle müşterileri mağdur etmeye devam ediyor.
Kimileri yolcu ayırt ediyor, kimileri taksimetre oyunu yapıyor.
Yolcuları beğenmedi
İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bir AVM önünde taksiye binen Türk yolcuları indirerek turistleri almak isteyen taksici ile Türk yolcular arasındaki tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Taksici aldığı 3 Türk yolcunun gideceği yeri beğenmedi.
Türk yolcular inmek istemedi
Cadde üzerinde turist yolcuları gören taksici araçta bulunan Türk yolcuları indirmek istedi.
Kadınların kabul etmemesi üzerine ise 'Alın taksiyi gidin' diyerek tepki gösterdi.
Turistleri alıp yoluna devam etti
Görüntülerde bir süre taksici ile tartışan kadınlar araçtan indi. Turistleri alan taksici ise yoluna devam etti.
Şoför gözaltına alındı
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
M.E. olduğu belirlenen taksi şoförü gözaltına alındı.
Taksi trafikten men edildi
M.E.'nin çalışma ruhsatının kapalı olduğu belirlenirken, 4 bin 64 lira ceza yazıldı.
M.E.'nin kullandığı taksi de 10 gün trafikten men edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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