Baklava severleri üzecek haberi! Yüzde 30 zam geldi: Kilosu bine dayandı... Gaziantep'in simgelerinden olan baklavanın fiyatı, yeni yılda yapılan yüzde 30 zam ile birlikte 850 liraya yükseldi.

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ensonhaber.com

Türk mutfağının en zengin bölgelerinden biri de Gaziantep.

Bölgede sıcak yemekler, baharatlar ve çeşitli çorbaların yanı sıra baklava da ün salıyor.

Diğer baklava çeşitlerinden farklı bir lezzete sahip olan Gaziantep baklavası, bölgenin tescilli lezzetlerinin başında geliyor.

Yüzde 30 zam geldi

Lezzete düşkün olanlara üzecek bir karar alındı.

Baklavaya, malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle zam yapıldı.

Birinci sınıf baklava üretimi yapan işletmeler, komite kararıyla yüzde 30 zam geldi.

Yeni fiyat cep yakıyor

Ticaret Odası Baklavacılar Komitesi Başkanı Mehmet Akıncıoğlu, maliyet artışları nedeniyle zammın kaçınılmaz hal aldığını ifade etti.

Akıncıoğlu, yeni tarifeyle birlikte baklavanın kilogram fiyatlarının türüne göre 850 lira ile bin lira arasında değişkenlik gösterdiğini söyledi.

"Zamların ardından bu fiyatlar kaçınılmaz oldu"

2023 yılı içinde baklava üretiminde kullanılan iç fıstık, sade yağ ve şekere yüzde 150 oranlarında zam uygulandığını ve baklava fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu dile getiren Akıncıoğlu, "Daha önce birinci sınıf dediğimiz baklava türüne göre 650 lira ile 850 lira arasında satılıyordu. Yeni zamların ardından fiyatlar 850 ile bin lira bandına yükseldi. Yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam aldık. Bu zam beklenilen ve kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü hem emtia ürünlerine hem de asgari ücretlere gelen zamların ardından bu fiyatlar kaçınılmaz oldu. Şu anda en büyük zammı işçilik aldı. Birinci sınıf Gaziantep baklavası üretiyoruz ve kullanılan ürünlerin fiyatı düşünüldüğünde bu fiyatların altında baklava satılması mümkün değil." diye konuştu.

"Baklavaları ustalarımız adeta bir sanat eseri gibi işliyor"

Birinci sınıf baklava üretimi yapılan tesislerde kullanılan tüm ürünlerin üst kalite olduğuna dikkat çeken Akıncıoğlu, "Birinci sınıf baklava üretimi yapan işletmeler, ticaret odasına bağlı olarak faaliyet sürdürüyor. Bu kapsamda üretim yapan esnaflarımız her şeyin en kalitelisini kullanmak zorunda. Baklavalarımızda birinci sınıf fıstık, sadeyağ kullanılıyor. Bunların maliyeti de yüksek. Baklava fabrikasyon bir ürün değil. Baklavaları ustalarımız adeta bir sanat eseri gibi işliyor. Bu bir ekip işi. Her kademede ayrı bir ustanın çalışması gerekiyor. Bu kadar çalışan ekip de yine ister istemez baklava fiyatlarına yansıyor. Farklı malzemelerle daha düşük maliyetlerle baklava üreten tatlıcı işletmeler var ancak biz birinci sınıf baklava üretimi yaptığımız için kaliteden ödün veremeyiz.

Bugün 200 liraya da baklava var, 800 liraya da baklava var. Merdiven altı üretilen ya da fabrikasyon tarzda üretim yapan işletmeler de var. Buralarda üretilen baklavalara çok da itibar edilmemesi gerekiyor çünkü insan sağlığı açısından içinde bulunmaması gereken maddeler yer alabiliyor. Bu durum birinci sınıf baklava üretimi yapan biz esnafları sıkıntıya soktuğu gibi vatandaşın da sağlığını tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

"Kaliteli bir baklava maliyetli oluyor"

Fiyatların kaçınılmaz olduğunu ve baklava severlerden de duyarlılık beklediklerini söyleyen Akıncıoğlu, "Fiyatların yükselmesi ister istemez satışlara olumsuz olarak yansıdı. Ama insanlarımız kaliteli bir baklavanın maliyetli olduğunu çok iyi biliyor. İçinde bulunulan ekonomik durum da göz önüne alındığında halkımızın bizleri de anlayışla karşılayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.