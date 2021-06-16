A Milli Takımı'mız bugün Azerbaycan'da Galler ile karşılaşacak. Maç öncesi, Bakü sokaklarında 'Mehter Marşı' çaldı.

Bizim Çocuklar, bugün Azerbaycan’daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaşacak. Gruptan çıkmak için oldukça kritik bir maç olacak.

Vatandaşlar, A Milli Takımı yalnız bırakmamak için Gürcistan üzerinden karayolu ile Azerbaycan'a gitti.

Maç saatini beklemeye başlayan vatandaşlar, Bakü sokaklarında Mehter Marşı ile gezdi.

MAÇ HEYECANI ARTTI, SOKAKLAR RENKLENDİ

Çok sayıda Türk futbolseverin maçı izlemek ve millilere destek olmak için akın ettiği başkentte, sokaklar renkli görüntülere sahne oldu.

Mehter Marşı eşliğinde yürüyüş düzenlenirken, yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler'i temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE OLACAK

Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tribünden izleyecek.

Bakü sokaklarında 'Mehter' coşkusu VİDEO



