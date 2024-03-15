AA
Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor.
Bu kapsamda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de; Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı başladı.
3 bakan Bakü'de bir arada
Haydar Aliyev Merkezi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili katıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un açılış konuşması yaptığı toplantı, basına kapalı devam etti.
Bakanların toplantı sonrasında basın açıklaması yapacağı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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