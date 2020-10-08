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    Bakü'de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti

    Bakü'deki Rus Ortodokslar ve Yahudiler, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon düzenleyen Azerbaycan ordusunun başarısı için ayin düzenledi.
    • AA
    • 08.10.2020 - 16:07
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 16:07
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    Bakü'de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti

    Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.

    Azerbaycan'ın bu haklı davasında başarısı için Türk dünyası kadar Azerbaycan'da yaşayan farklı dini gruplar da dayanışma içinde.

    Bu kapsamda, başkent Bakü'de yaşayan Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan ordusunun başarısı için ayin düzenledi.

    Jen Mironosits Rus Ortodoks Katedrali'nde düzenlenen ayinde, din görevlileri, Azerbaycan ordusunun kısa sürede zafer kazanması ve bölgeye barışın gelmesi temennisinde bulundu.

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #1

    BAŞARI VE ZAFER TEMENNİSİNDE BULUNDULAR

    Ortodoks dini görevliler, ayinde yaptıkları konuşmalarda, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğuna dikkati çekti.

    Bakü'deki Aşkenaz Yahudileri de düzenledikleri ayinde, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için mücadele eden askerlere başarı ve zafer temennisinde bulundu.

    Azerbaycan Aşkenaz Yahudileri Baş Hahamı Şneor Segal, ayinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini belirtti.

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #2

    "TÜM ORDUMUZ İÇİN DUA ETTİK"

    Burada çeşitli din ve millet mensuplarının kendi kültürlerini rahatça yaşadığına işaret eden Segal, "Bugünkü ayinde, vatanımız için savaşan her bir askerimiz, tüm ordumuz için dualar ettik. Onlara kayıpsız ve mutlak zaferler diledik. Bir sonraki ayinimizi Şuşa'da yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #3

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #4

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #5

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #6

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #7

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #8

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #9

    Bakü de, Rus Ortodokslar ve Yahudiler, Azerbaycan için dua etti #10

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