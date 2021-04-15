Haberler

Gündem Haberleri

Balık avı yasağı başladı mı? Denizlerde av yasağı tarihleri 2021

Balık avı yasağı başladı mı? Denizlerde av yasağı tarihleri 2021

Vatandaşlar, balık avı yasağının ne zaman biteceğine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki av yasağı başladı mı, ne zaman? İşte detaylar..