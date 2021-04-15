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- Balık avı yasağı başladı mı? Denizlerde av yasağı tarihleri 2021
Balık avı yasağı başladı mı? Denizlerde av yasağı tarihleri 2021
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 10:39
Her yıl nisan-eylül ayları arasında uygulanan balık avı yasağı ile denizlerdeki balıkların çoğalması amaçlanıyor.
Bu sene ocak-şubat ayları arasında hamsilerin küçülmesi sebebiyle Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda hamsi yasağı uygulanmıştı.
Vatandaşlar, balık av yasağının hangi gün başlayacağını araştırmaya başladı. Peki av yasağı başladı mı? İşte detaylar..
BALIK AVI YASAĞI BAŞLADI MI?
İstanbul'da endüstriyel balıkçılar için ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’ sona erdi.İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu.
İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi" dedi.
BALIK AV YASAĞI TARİHLERİ 2021
Balık yasağı avı 15 Nisan 2021'de başlayacak. Balıkçıların aylar sürecek hasreti ise 1 Eylül 2021'de sona erecek.