Balık tezgahında fiyatlar düşüyor! Hamsi 50 lira oldu Samsun’da sezona 120 liradan giriş yapan hamsinin kilosu 50 TL’ye kadar düştü.

İHA

Bu yıl palamudun olmadığı Karadeniz'de bolca hamsi çıkıyor.

Geçen yıla oranla istavritin de oldukça bol olduğu Karadeniz’de barbun ve mezgit de balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Hamsinin bollaştıkça fiyatının da düştüğünü belirten balık satıcıları, son günlerde oldukça fazla miktarda avlanan hamsinin kilosunun 50 TL’ye düştüğünü ifade etti.

"Bu yıl hamsi yılı olacak"

Hamsinin oldukça bol çıktığını dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “İlk günlerde hamsinin kilosunu 120 TL’den satıyorduk. Sonrasında 100 ve 80 liradan sattık. Şu anda ise boylanan ve yağlanan hamsinin kilosunu 50 liradan satıyoruz. Lezzeti güzel olan hamsiye vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Her gün ne kadar hamsi geliyorsa hepsi tükeniyor. Kırmızı etin ve kanatlı hayvan etinin fiyatı malum. Vatandaşlar maliyet açısından da balık almayı tercih ediyor. 2 kilo hamsi ile 4 kişilik aile doyuyor. Hamsinin yanı sıra mezgit 80, istavrit 50, barbun 100, levrek 180, çipura 140, alabalık 80, somon 120, kefal ve tirsi de 70 TL’den satılıyor.

Geçen yıl palamut yılıydı. O nedenle istavrit ve hamsi olmamıştı. Bu yıl ikisi de bol fakat palamut yok. Bu yıl sezon hamsi ile açıldı hamsi ile de kapanacak. Bu yıl da hamsi yılı olacak.” dedi.

Genel olarak balık fiyatlarından memnun olan vatandaşlar ise hamsinin daha da yağlanıp boylanması için soğuk havaların gelmesi, hamsinin kulağına kar suyu kaçması gerektiğini belirtip, diğer protein ürünlerine göre balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)