Balık tezgahlarında çeşit azaldı, fiyatlar yükseldi Hava şartları dolayısıyla tekneler denize açılamazken, tezgaha gelen balık çeşidi azaldı. Hal böyle olunca fiyatlar da yükseldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Av sezonunun başlamasıyla birlikte balık heyecanlı başladı.

Ancak Karadeniz’de balıkçı tekneleri hava şartları sebebiyle denize açılamadı.

Tezgahlarda hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 200 liraya kadar yükseldi.

Balık çeşidi azaldı

Denize açılmaya başlayan tekneler bol çeşitlerle limana yanaşmaya başladı.

Tezgahlarda balık çeşidi az olunca, fiyatlar da yükseldi. Bu çerçevede sarıkanadın kilosu 500 lira, toriğin kilosu ise 400 liradan satılmaya başlandı.

"Az oldukları için fiyatlar böyle yüksek"

Daha az bulunan balıkların fiyatlarının artışta olduğunu belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Balıkçılar haklı olarak emeğinin karşılığını almak istiyor, o yüzden böyle birkaç gün denize çıkmadılar. Bakıldığında günümüzün en ucuz gıdası balık. Onlar da sadece emeğinin karşılığını alamadıkları için birkaç gün seslerini getirdiler. Hamsi 70 lira civarında, diğer balıklar pahalı. Sarıkanat 500 lira, torik 400 lira ama onlar da zaten farklı balık. Az oldukları için fiyatlar böyle yüksek. İlerleyen günlerde inşallah daha da aşağıya gelir" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)