İHA

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül'de sona erdi.

Ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar, yeni sezona hazır..

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi limanında Balıkçılık Av Sezonu Açılışı töreni düzenlendi. Törende kolbastı ve horon gösterisi yapıldı.

Gösterilerin ardından yapılan dua ile balıkçılar denize açıldı.

"Yeni sezon hayırlı olsun"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç, Sibel Suiçmez, ilçe belediye başkanları ve balıkçılar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayırlı olsun temennisinde bulundu:

Bölgemizin ve şehrimizin balıkçılık anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Çarşıbaşı'nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün balıkçılık sezonunu açmış olacağız. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. Yeni sezon hayırlı, bereketli olsun hepimiz için. Sektör temsilcilerimiz balıkçılığın gerek ülke, gerek şehir ekonomisi için ne derece önemli olduğunu ortaya koydular. Balıkçılık sektörü kentimiz için de iyi bir istihdam merkezi. Kafes balıkçılığı anlamında da ileri noktalara giden bir kentimiz var. Yeni sezon sektörün tüm paydaşları için, şehrimiz için ülkemiz için hayırlı olsun.

"Bu derya balıkçıların tarlaları"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, kentte binin üzerinde balıkçı teknesi olduğunu dile getirerek, şunları söledi:

Karadeniz insanı bir taraftan bu sıfatını bu denizden alıyor. Trabzon’umuzda binin üzerinde balıkçı teknemiz var. 6 bine yakın da denizcimiz var. Bunların hepsi bu denizden ekmeklerini kazanıyorlar. Bu derya aslında onların tarlaları. Bizim denizcilerimize düşen bir taraftan da ekolojik dengenin sağlanmasıdır. İller arasında zaman zaman bir takım sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların illerin kendi sınırları içerisinde kalması en doğrusu. Balıklar tükenmez değil. Bu kaynak sonsuz değil.



Balıkçılarımız ne kadar çok dikkat ederlerse bir sezon sonrasında o kadar bereketli sezon geçireceklerine inanıyorum. Trabzon’daki balıkçılarımızın sorunlarını tek tek dinleyeceğiz. Balıkçı barınaklarının yetersizliğinde bahsedildi. Balıkçılarımızın daha iyi bir sezon geçirebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. El birliği ile çalışıp problemlerimizi el birliği ile çözmeye gayret edelim. Balık sezonumuzun bereketli olmasını diliyorum.