Balıkçıların yüzü sezonda palamut ile güldü Denizlerde av sezonunun bitmesi ile Ordulu balıkçılar tekneleri limana çekerken, palamut balığı ile bereketli bir sezon geçirdiklerini söylediler.

İHA

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan tarihinde sona erdi.

Balıkçılar bu sezon palamut balığı ile güzel bir avlanma yaparken, hamsi ise az görüldü.

Ordulu balıkçılar sezonun ardından teknelerini limana yanaştırarak, gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

"Son 40 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşadık"

Fatsa ilçesinde balıkçı Mustafa Mollaoğlu, son 40 yılın en bereketli palamut sezonunu geçirdiklerini söyledi.

"Balıkçılar olarak bu yıl mutlu ayrıldık"

Mollaoğlu sezonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: